Салтыков поддержал главного тренера «Крыльев Советов» Осинькина

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков в комментарии для «СЭ» поддержал главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Игорь Витальевич — очень хороший тренер. Надеюсь, у него все будет хорошо», — сказал Салтыков.

20-летний футболист в сезоне-2022/23 выступал за самарскую команду. Он забил 4 гола в 17 матчах.

В сезоне-2024/25 под руководством Осинькина «Крылья Советов» набрали 9 очков в 8 матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.