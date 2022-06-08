Баженов: «Если Бакаев окажется в «Зените», получится, что там опять собираются лучшие футболисты»

Экс-полузащитник «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Странная история. К сожалению, это потеря хорошего и классного футболиста. То ли не договорились, то ли не было возможности. Это вопросы к руководству. Очевидно, что Зелимхан сильный футболист, он бы помог команде в будущем. Мне кажется, Бакаев может перейти куда угодно. Даже в «Зенит». Не хотелось бы, чтобы он переходил в ЦСКА. Между этими клубами особое отношение, не стоит переходить из ЦСКА в «Спартак». С «Зенитом» такого нет. Я не вижу какой-то глобальной истории сопротивления. Если Бакаев окажется в «Зените», скажем, что там опять собираются лучшие футболисты. Это факт. Мне бы хотелось видеть остальные клубы более конкурентноспособными», — сказал Баженов.