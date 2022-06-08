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Баженов: «Если Бакаев окажется в «Зените», получится, что там опять собираются лучшие футболисты»

Никита Баженов прокомментировал информацию о том, что Бакаев может перейти в «Зенит»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-полузащитник «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном переходе Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Странная история. К сожалению, это потеря хорошего и классного футболиста. То ли не договорились, то ли не было возможности. Это вопросы к руководству. Очевидно, что Зелимхан сильный футболист, он бы помог команде в будущем. Мне кажется, Бакаев может перейти куда угодно. Даже в «Зенит». Не хотелось бы, чтобы он переходил в ЦСКА. Между этими клубами особое отношение, не стоит переходить из ЦСКА в «Спартак». С «Зенитом» такого нет. Я не вижу какой-то глобальной истории сопротивления. Если Бакаев окажется в «Зените», скажем, что там опять собираются лучшие футболисты. Это факт. Мне бы хотелось видеть остальные клубы более конкурентноспособными», — сказал Баженов.

Ранее сообщалось, что 25-летний Бакаев, который покинул «Спартак» на правах свободного агента, может продолжить карьеру в «Зените».

Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
2
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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П
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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 23 1 4
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