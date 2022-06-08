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Вратарь «Ростова» Песьяков: «Карпин сильно изменился со времен «Спартака»

Песьяков рассказал, как изменился Карпин со времен работы в «Спартаке»
Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков интервью «СЭ» рассказал, как изменился главный тренер Валерий Карпин со времен работы в «Спартаке».

— Карпин сильно изменился со времен работы в «Спартаке»?

— Достаточно серьезно, да. Тренировочный процесс сейчас отличается — появилось больше тактики. Не помню, чтобы в «Спартаке» ее было много, но сейчас у нас практически каждый день есть и тактика, и теория. Мы разбираем по полкам, как и почему мы проиграли. Как тренер он стал мудрее. Я не раз говорил об этом. Потому что прогресс правда налицо.

Напомним, что 10 марта 2022 года Карпин вернулся в «Ростов», совмещая должность главного тренера сборной России.

Валерий Карпин
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