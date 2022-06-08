Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал «СЭ» о форвардах РПЛ, против которых ему неудобно играть.

«Кто самый неудобный форвард? Луценко. Я ему и сам говорил, что он с Игбуном — два моих клиента... Очень часто мне забивали. Так что их контракты с «Динамо» были подписаны не без моего участия, ха-ха. Кстати, с Луценко мы лично знакомы, хороший парень», — сказал Песьяков «СЭ».

Экс-нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун покинул «Нижний Новгород» по соглашению сторон. 31-летний Игбун стал игроком «Нижнего Новгорода» 20 февраля, его контракт был рассчитан до 31 мая 2022 года.

Нигериец начинал сезон в московском «Динамо», за которое выступал с 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил один мяч в Кубке России.

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