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Песьяков — о неудобных нападающих РПЛ: «Луценко и Игбун — два моих клиента»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал о самых неудобных нападающих в РПЛ
Екатерина Звенигородская
,  
Мария Куцубеева
Читать «СЭ» в
Сильвестр Игбун.
Фото ФК «Динамо»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков рассказал «СЭ» о форвардах РПЛ, против которых ему неудобно играть.

«Кто самый неудобный форвард? Луценко. Я ему и сам говорил, что он с Игбуном — два моих клиента... Очень часто мне забивали. Так что их контракты с «Динамо» были подписаны не без моего участия, ха-ха. Кстати, с Луценко мы лично знакомы, хороший парень», — сказал Песьяков «СЭ».

Экс-нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун покинул «Нижний Новгород» по соглашению сторон. 31-летний Игбун стал игроком «Нижнего Новгорода» 20 февраля, его контракт был рассчитан до 31 мая 2022 года.

Нигериец начинал сезон в московском «Динамо», за которое выступал с 2019 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил один мяч в Кубке России.

Полное интервью Сергея Песьякова «СЭ» читайте здесь

Евгений Луценко
Сергей Песьяков
Сильвестр Игбун
ФК Ростов
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
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Краснодар

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