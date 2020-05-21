«Никаких проблем не возникнет». Сенников уверен в успешном возобновлении сезона

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников уверен, что не должно возникнуть проблем с возобновлением сезона. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.

— Насколько я знаю, команды собираются в полном составе и начинают тренироваться только после того, как все пройдут тестирование на коронавирус, — цитируют «Известия» Сенникова. — Если кто-то окажется заражен, то он отправится на самоизоляцию и не будет контактировать с одноклубниками. Сейчас игрокам для их же безопасности даже лучше находиться в команде под контролем врачей, чем дома без тренировок. Когда у команд начнутся сборы, рисков заразиться почти не останется. Тем более игроков постоянно будут тестировать. Уверен, если все станут четко соблюдать правила нового медицинского регламента, никаких проблем не возникнет.