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«Никаких проблем не возникнет». Сенников уверен в успешном возобновлении сезона

02:53
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Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников уверен, что не должно возникнуть проблем с возобновлением сезона. Чемпионат России по футболу должен возобновиться 21 июня.

— Насколько я знаю, команды собираются в полном составе и начинают тренироваться только после того, как все пройдут тестирование на коронавирус, — цитируют «Известия» Сенникова. — Если кто-то окажется заражен, то он отправится на самоизоляцию и не будет контактировать с одноклубниками. Сейчас игрокам для их же безопасности даже лучше находиться в команде под контролем врачей, чем дома без тренировок. Когда у команд начнутся сборы, рисков заразиться почти не останется. Тем более игроков постоянно будут тестировать. Уверен, если все станут четко соблюдать правила нового медицинского регламента, никаких проблем не возникнет.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1013386/sevastian-terletckii/test-na-uverennost-gotovy-li-kluby-k-vozobnovleniiu-rpl

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