Карпин: «Когда будут голы «Ростова» с игры? Я тоже жду»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

— Первый тайм понравился больше, — приводит слова Карпина официальный сайт клуба. — Мы сами себе придумываем проблемы. Это связано больше всего с флангами.

— Придерживались правила «кто заработал пенальти — тот и бьет»?

— Первый Полоз, второй Комличенко, третий Уткин. А там они сами уже решают, они на поле.

— Вы поняли, за что желтую карточку получили? И вообще видели вы такое?

— Нет. Поэтому и опротестовал. Товарищ объяснил, что теперь такие правила.

— Последние голы были забиты со стандартных положений. Явно наработки. А когда будут голы с игры?

— Я тоже жду.

— С чем это может быть связано?

— С игрой.

«Ростов» набрал 8 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» остался на 11-й строчке (3 очка).

В следующем туре «Ростов» 14 августа на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода». «Оренбурга» в этот же день примет на своем стадионе «Торпедо».