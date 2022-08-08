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Карпин: «Когда будут голы «Ростова» с игры? Я тоже жду»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

— Первый тайм понравился больше, — приводит слова Карпина официальный сайт клуба. — Мы сами себе придумываем проблемы. Это связано больше всего с флангами.

Придерживались правила «кто заработал пенальти — тот и бьет»?

— Первый Полоз, второй Комличенко, третий Уткин. А там они сами уже решают, они на поле.

— Вы поняли, за что желтую карточку получили? И вообще видели вы такое?

— Нет. Поэтому и опротестовал. Товарищ объяснил, что теперь такие правила.

— Последние голы были забиты со стандартных положений. Явно наработки. А когда будут голы с игры?

— Я тоже жду.

— С чем это может быть связано?

— С игрой.

«Ростов» набрал 8 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» остался на 11-й строчке (3 очка).

В следующем туре «Ростов» 14 августа на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода». «Оренбурга» в этот же день примет на своем стадионе «Торпедо».

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2159
Валерий Карпин
ФК Оренбург
ФК Ростов
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
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ЦСКА – Факел
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Краснодар – Локомотив
 3 : 0
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 0 : 0
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 0 : 2
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 2 : 1
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 2 : 1
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 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
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Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

 3 1 0
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Краснодар

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