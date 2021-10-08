Нигматуллин признан лучшим игроком «Нижнего Новгорода» в сентябре

Голкипер «Нижнего Новгорода» Артур Нигматуллин признан лучшим игроком команды в сентябре, сообщает официальный сайт клуба. Победитель был выбран по результатам голосования болельщиков команды.

Нигматуллин получил 1910 голосов болельщиков из 3000, что составило 63,67 процента. Второе место у лучшего игрока августа Алексея Козлова (15,1 процента). Третьим стал Николай Калинский (8,8).

На четвертой позиции Кирилл Гоцук (7,7). Пятым в опросе стал Игорь Горбунов (4,83).

Нигматуллин сыграл три матча в Тинькофф РПЛ в сентябре. В его активе отраженный пенальти в победном матче с «Динамо» (2:1).