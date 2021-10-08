Отец Влашича: «Никола знал, что ему нужно уходить из ЦСКА, иначе можно было пропасть навсегда»

Отец бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича Йошко Влашич подверг критике руководство красно-синих, а также бывшего тренера армейцев Виктора Гончаренко и нынешнего наставника команды Алексея Березуцкого.

«В первые полгода в ЦСКА Никола завоевал доверие тренера и выступал на своей позиции, он показывал свой лучший футбол за все три года в Москве. Мы все помним две победы над «Реалом» в Лиге чемпионов. В первом матче Никола забил победный мяч, а во втором армейцы деклассировали мадридцев со счетом 0:3. На тот момент молодая команда ЦСКА была многообещающей, но так и не оправдала надежд. Подготовка в зимнюю паузу была неудачной, тренер (на тот момент ЦСКА возглавлял Виктор Гончаренко — прим. «СЭ») сделал несколько неправильных тактических изменений, из-за чего армейцы потеряли много важных очков в начале весны и проиграли борьбу за титул.



Позднее настало время для смены обстановки, но никто в Европе не был готов заплатить за Николу требуемые 35 миллионов евро из-за финансовых проблем на фоне коронавируса. «Зенит» предлагал эту сумму, но пункт об отступных не распространялся на российские клубы. «Милан» очень хотел подписать Николу, но не смог договориться с ЦСКА. Сын знал, что ему нужно уходить, если он хочет прогрессировать, иначе можно было пропасть навсегда.



Он надеялся, что не вернется в Москву после Евро, потом надеялся, что в первую неделю сборов все решится. Он даже не играл, тренировался с дублем. Хотя Никола следовал моим указаниям по тренировкам, этого было мало. Тренировки в ЦСКА были недостаточно интенсивными, действующий тренер (Алексей Березуцкий — прим. «СЭ») избегал занятий с ударами и не позволял никому оставаться после занятий. Потом началась критика в сторону Николы в публичном поле. Он был обеспокоен и изможден. В конце концов, он улетел в Лондон и подписал контракт с «Вест Хэмом», его агент проделал огромную работу», — приводит Nacional слова Влашича-старшего.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, в конце августа 24-летний хорват перешел в «Вест Хэм», по данным портала Transfermarkt.com сделка составила 30 миллионов евро.