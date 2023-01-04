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Сегодня, 15:09

Нидерландский журналист отреагировал на желание Промеса стать гражданином России

Виктория Кравченко
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Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс отреагировал на желание форварда «Спартака» Квинси Промеса получить российское гражданство.

В Нидерландах футболист обвиняется в продаже наркотиков и покушении на убийство.

«На данный момент невозможно представить возвращение Квинси Промеса в Голландию. Он не сможет заиграть в клубе Эредевизи.

Если Промес и вернется в Нидерланды, то ему придется ответить перед правосудием за то, что он совершил. Так что пусть он сидит в России. Все в Голландии знают, что Квинси хочет получить российский паспорт», — цитирует журналиста Sport24.

Форвард красно-белых Квинси Промес был признан лучшим футболистом России в 2022 году по итогам опроса «СЭ».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-04-gollandskiy-zhurnalist-pust-promes-poluchayet-grazhdanstvo-rf-i-stanovitsya-russkim-antoshkoy
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 - : -
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Квинси Промес

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