Нидерландский журналист отреагировал на желание Промеса стать гражданином России

Голландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс отреагировал на желание форварда «Спартака» Квинси Промеса получить российское гражданство.

В Нидерландах футболист обвиняется в продаже наркотиков и покушении на убийство.

«На данный момент невозможно представить возвращение Квинси Промеса в Голландию. Он не сможет заиграть в клубе Эредевизи.

Если Промес и вернется в Нидерланды, то ему придется ответить перед правосудием за то, что он совершил. Так что пусть он сидит в России. Все в Голландии знают, что Квинси хочет получить российский паспорт», — цитирует журналиста Sport24.

Форвард красно-белых Квинси Промес был признан лучшим футболистом России в 2022 году по итогам опроса «СЭ».