Ринат Билялетдинов: «Думаю, в «Краснодаре» хорошо изучили досье Ивича»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

4 января «быки» объявили о подписании контракта с сербским специалистом на два года.

«Думаю, что в «Краснодаре» хорошо изучили досье Ивича. И лишь потом пригласили. Я ним пока особо сильно не знаком, чтобы давать какие-то большие оценки. Слухи про Слуцкого? СМИ кого только не отправляют в различные команды. Не исключаю, что «Краснодар» никогда и не рассматривал кандидатуру Слуцкого, а все раздула пресса», — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru.

Также российский специалист высказался о бывшем тренере «быков» Александре Сторожуке, которого перевели на должность главного тренера «Краснодара-2».

«Жалко, что не оставили в главной команде Сторожука, но надо быть внутри команды, чтобы принимать такие решения. Надеюсь, что он сможет снова себя проявить во второй команде. Мне очень импонировала манера поведения и стиль игры этого специалиста», — добавил Билялетдинов.

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.