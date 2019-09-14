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«Ничем не хуже Марадоны». Радимов вновь подколол Шюррле

22:45
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов вновь высказал отношение к нападающему «Спартака» Андре Шюррле. После окончания матча 9-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2) Радимов написал пост в Twitter.

— Ребят, убедили: Шюррле — чемпион мира! Ничем не хуже Марадоны и... Беккенбауэра!!

Напомним, что ранее Радимов уже сравнивал в Twitter Андре Шюррле с экс-хавбеком «Зенита» Клаудио Маркизио.

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