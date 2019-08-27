Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов уже не раз сравнивал в Twitter нападающего «Спартака» Андре Шюррле с экс-хавбеком питерцев Клаудио Маркизио и новичка красно-белых Гуса Тиля с бывшим форвардом московского клуба Педро Рошей.

Накануне матча «Спартак» — «Зенит» корреспондент «СЭ» поинтересовался у Радимова:

— Кто круче — Маркизио или Шюррле?

— Маркизио! Я действительно так считаю, хотя понимаю, что спартаковские болельщики от моего мнения не в восторге. Оба — выступали за топовые сборные, но игра Маркизио мне всегда больше импонировала. Да, в «Зените» по разным причинам не пошло, но два гола в премьер-лиге он забил. У Шюррле пока один.

— Педро Роша выше классом, чем Тил?

— На мой взгляд, — да. Мне нравился Педро Роша. Просто парень попал в команду, которая нуждалась в перезагрузке. Но случилась она уже после возвращения бразильца на родину. А Тил пришел в новый коллектив, здесь показать себя намного легче. К тому же тренерский штаб изначально решил строить игру вокруг голландца. У Педро Роши такого доверия не было. Тогда в «Спартаке» делали на ставку на других форвардов — Луиза Адриану и Зе Луиша. (Александр Кружков)

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