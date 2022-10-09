Нгамале — соперниках в РПЛ: «ЦСКА и «Спартак» — хорошие команды, но «Динамо» не хуже»

Нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру бело-голубых против ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ.

— Ничья с ЦСКА — потеря очков?

— Да, эта ничья — потеря очков. Не так плохо. Мы не хотели проигрывать.

— Что не так с «Динамо»?

— Мы должны работать над своим завершением. У нас было много шансов, чтобы забить. Должны забивать больше.

— Что вы думаете о ЦСКА?

— Хорошая команда, «Спартак» — тоже, но «Динамо» ничем не хуже.

Матч ЦСКА — «Динамо» прошел 8 октября. Команды сыграли вничью (1:1). На данный момент бело-голубые, набрав 17 очков, занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — 2-е (24 очка).