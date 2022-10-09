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9 октября, 12:08

Кутицкий заявил, что у Йокановича не падает кредит доверия в «Динамо»

Микеле Антонов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» объяснил, почему «Динамо» не может выиграть в четырех матчах подряд.

— Почему «Динамо» уже давно не выигрывает?
— У всех бывают черные полосы, в команде все нормально.
— У Йокановича падает кредит доверия?
— Такого нет, это неправда. Все нормально, мы готовы работать дальше и побеждать.
— Как можно объяснить нынешнюю позицию «Динамо» в турнирной таблице?
— У нас было три матча, когда мы вели 2:0, но по итогу теряли очки. Мы не добрали своих очков в важных матчах.

Йоканович стал главным тренером «Динамо» летом 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

На данный момент команда Йокановича занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ (17 очков).

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2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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 - : -
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