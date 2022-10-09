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9 октября, 12:04

Кутицкий — о стиле игры «Динамо»: «Мне нравится футбол Йокановича»

Антон Иванов
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем отношении к футболу главного тренера команды Славиши Йокановича.
— Как вам результат сегодня?
— Думаю, что сегодня все по игре. Игра была 50 на 50, обе команды играли здорово. Где-то мы не реализовали свои моменты, но ничего страшного, в следующей игре забьем больше!
— Тебе нравится футбол Йокановича?
— Да, почему он должен мне не нравиться
— Тебе нравится играть в оборонительный футбол?
— Да, я же защитник. Мы стараемся нестись вперед, создавать моменты и забивать по возможности.

Йоканович стал главным тренером «Динамо» летом 2022 года.

8 октября бело-голубые в матче 12-го тура РПЛ сыграли вничью с ЦСКА. На данный момент команда Йокановича занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ (17 очков).

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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
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Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

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 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

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Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

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