Кутицкий — о стиле игры «Динамо»: «Мне нравится футбол Йокановича»

Защитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своем отношении к футболу главного тренера команды Славиши Йокановича.

— Как вам результат сегодня?

— Думаю, что сегодня все по игре. Игра была 50 на 50, обе команды играли здорово. Где-то мы не реализовали свои моменты, но ничего страшного, в следующей игре забьем больше!

— Тебе нравится футбол Йокановича?

— Да, почему он должен мне не нравиться

— Тебе нравится играть в оборонительный футбол?

— Да, я же защитник. Мы стараемся нестись вперед, создавать моменты и забивать по возможности.

Йоканович стал главным тренером «Динамо» летом 2022 года.

8 октября бело-голубые в матче 12-го тура РПЛ сыграли вничью с ЦСКА. На данный момент команда Йокановича занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ (17 очков).