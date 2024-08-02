Нгамале продлил контракт с «Динамо»

«Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Муми Нгамале.

Новое соглашение 30-летнего камерунца рассчитано до лета 2026 года и подразумевает опцию продления еще на сезон.

В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 26 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Он занял второе место в команде по системе «гол+пас».

Нгамале играет в составе «Динамо» с осени 2022 года. За это время он забил 12 голов в 61 матче.