Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:05

Нгамале продлил контракт с «Динамо»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Муми Нгамале.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» объявило о продлении контракта с нападающим Муми Нгамале.

Новое соглашение 30-летнего камерунца рассчитано до лета 2026 года и подразумевает опцию продления еще на сезон.

В сезоне-2023/24 РПЛ футболист провел 26 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Он занял второе место в команде по системе «гол+пас».

Нгамале играет в составе «Динамо» с осени 2022 года. За это время он забил 12 голов в 61 матче.

Николя Муми Нгамале
ФК Динамо (Москва)
2
Читайте также
Анхелю Ди Марии и его семье угрожают расправой в родном Росарио
Сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022
В трансляции Олимпиады в Париже перепутали флаги РФ и СССР
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Песков прокомментировал бой боксера-трансгендера со спортсменкой на ОИ
Песков: дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Падение Бакаева: от скандального ухода из «Спартака» — в Химки через Дубай. Больше не вернется в «Зенит»?
Данила Козлов заявил, что не хотел возвращаться в «Зенит» текущим летом
Маркиньос прибыл в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Кечинов — об аренде Бакаева в «Химки»: «Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита»
«Зенит» объявил о переходе Бакаева в «Химки» на правах аренды
В Португалии назвали примерную стоимость Кекчю. Футболистом интересуется «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко — о Бакаеве в «Химках»: «Пускай развивается»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости