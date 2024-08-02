Агент объяснил решение Лесового продолжить карьеру в кипрском клубе

Агент полузащитника «Динамо» Даниила Лесового Шахар Гринберг прокомментировал решение футболиста продолжить карьеру на Кипре.

Хавбек отдан в аренду клубу АЕЛ.

«Мы ждем, когда Лесовой пройдет медосмотр. Контракт еще не подписан. Почему он едет на Кипр? Он отправляется туда, чтобы быть рядом с семьей и играть в каждом матче», — сказал Гринберг Sport24.

Арендное соглашение с 26-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25.