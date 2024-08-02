Агент объяснил решение Лесового продолжить карьеру в кипрском клубе
Агент полузащитника «Динамо» Даниила Лесового Шахар Гринберг прокомментировал решение футболиста продолжить карьеру на Кипре.
Хавбек отдан в аренду клубу АЕЛ.
«Мы ждем, когда Лесовой пройдет медосмотр. Контракт еще не подписан. Почему он едет на Кипр? Он отправляется туда, чтобы быть рядом с семьей и играть в каждом матче», — сказал Гринберг Sport24.
Арендное соглашение с 26-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25.
Источник: Sport24
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|1
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|0
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|3.08
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|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
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|15:30
|
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|4.08
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|
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