Невероятное пиро-шоу на тренировке «Зенита». Фанаты готовы к матчу со «Спартаком»

В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле встретится со «Спартаком». Встреча пройдет в воскресенье, 1 декабря.

Накануне матча большая группа болельщиков «Зенита» приехала на базу клуба. Они расположились за ограждением территории и устроили файер-шоу.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр