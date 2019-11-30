Невероятное пиро-шоу на тренировке «Зенита». Фанаты готовы к матчу со «Спартаком»
15:11
В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле встретится со «Спартаком». Встреча пройдет в воскресенье, 1 декабря.
Накануне матча большая группа болельщиков «Зенита» приехала на базу клуба. Они расположились за ограждением территории и устроили файер-шоу.
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Как закончится матч 18-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Спартак»?
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