«Неправда, что Гайч не хочет в Россию. Разговор с ЦСКА продолжается». Агент аргентинского форварда дал новый комментарий

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч заинтересован в переходе в ЦСКА, сказал «СЭ» агент футболиста Матиас Фавано.

-Адольфо всегда мечтал о большом чемпионате — об Англии, Италии или Испании, — заявил Фавано. — Но он знает о ЦСКА, в курсе, что это важный российский клуб, который постоянно играет в еврокубках. В качестве первого шага для адаптации в Европе это отличный вариант. Гайч заинтересован в переходе, он понимает, что это может быть трамплином. Это неправда, что Адольфо не хочет в Россию. Переговоры продолжаются, это может быть достаточно серьезный трансфер, здесь не надо торопиться. Давайте дождемся развития. Разговор идет. (Дмитрий Зеленов)

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит около 9 миллионов евро за 21-летнего аргентинца, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку. После этого появилась информация о возможном срыве перехода.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.