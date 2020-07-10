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Переход Гайча в ЦСКА может сорваться

00:28
Адольфо Гайч. Фото Twitter
Адольфо Гайч. Фото Twitter
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Переход нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча в ЦСКА находится под угрозой срыва. Представитель игрока Матиас Фавано отметил, что стороны еще не договорились о контракте.

— Мы ведем переговоры с российским клубом уже несколько дней, — приводит TyC Sports Фавано. — Ждем, что они снова позвонят нам по вопросу контракта с игроком. Президент клуба Марселу Тинелли не может объявить о продаже без согласования контракта Гайча. Мы ждем еще два предложения, хотя между клубами все согласовано, отсутствуют некоторые детали. Предложение «Брюгге» было лучше для клуба и Гайча. Не знаю, почему в «Сан-Лоренсо» отвергли его. Мне сказали, что приняли предложение из России, но для этого контракт должен быть намного лучше.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит около 9 миллионов евро за 21-летнего аргентинца, из которых прямо сейчас будет выплачено 4,5 миллиона евро. Остальная сумма — в рассрочку.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

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