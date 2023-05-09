Балахнин заявил, что «Локомотив» из гадкого утенка превратился в прекрасного лебедя

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о результатах «Локомотива» в РПЛ.

«Сочи» сейчас выглядит не так убедительно. А «Локомотив» — наиболее свежая и интересная команда в РПЛ. Даже учитывая «Зенит». Железнодорожники и без Дзюбы были сильной командой, но пришел Артем, и если ему доверять, то он может повести за собой. Так и получилось. Там и состав хороший, плюс «Локомотив» стал коллективом. А Дзюба — волевой игрок, который тянет за собой партнеров. И «Локомотив» из гадкого утенка превратился в прекрасного лебедя", — приводит слова Балахнин «Евро-Футбол.Ру».

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» разгромил «Сочи» (3:0). После этого команда Михаила Галактионова с 35 очками поднялась на девятое место в РПЛ.