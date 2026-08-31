Заика назначен на матч «Зенита» с «Динамо» из Махачкалы в Кубке, Плиско судит «Спартак» с «Родиной»
РФС объявил о назначении арбитров на матчи 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.
Матчи следующего тура пройдут с 1 по 3 сентября. Главным арбитром на матч между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» назначен 24-летний Матвей Заика. ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Алексей Сухой.
Игру между «Спартаком» и «Родиной» будет судить 31-летний Михаил Плиско. ВАР — Роман Сафьян, АВАР — Артур Федоров.
1 сентября (вторник)
«Акрон» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян
Помощники судьи — Адлан Хатуев, Александр Туркин; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Эдуард Малый.
«Факел» — «Краснодар»: судья — Игорь Капленков
Помощники судьи — Андрей Болотенков, Руслан Шекемов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Николай Иванов.
«Ростов» — ЦСКА: судья — Рафаэль Шафеев
Помощники судьи — Дмитрий Семенов, Михаил Иванов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Зуев.
2 сентября (среда)
«Оренбург» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок
Помощники судьи — Денис Березнов, Никита Матиеску; резервный судья — Артур Сагдиев; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): судья — Матвей Заика
Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Александр Гончар.
«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Игорь Писанко.
«Спартак» — «Родина»: судья — Михаил Плиско
Помощники судьи — Александр Богданов, Андрей Веретешкин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Французов.
3 сентября (четверг)
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: судья — Сергей Чебан
Помощники судьи — Денис Петров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис.
Судейство