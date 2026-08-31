Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Арбитры матчей Кубка России 1-3 сентября 2026: Заика назначен на матч Зенит — Динамо Махачкала, Плиско на игру Спартак — Родина

Судейство

Заика назначен на матч «Зенита» с «Динамо» из Махачкалы в Кубке, Плиско судит «Спартак» с «Родиной»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Арбитр Матвей Заика.
Фото Global Look Press

РФС объявил о назначении арбитров на матчи 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матчи следующего тура пройдут с 1 по 3 сентября. Главным арбитром на матч между «Зенитом» и махачкалинским «Динамо» назначен 24-летний Матвей Заика. ВАР — Артем Чистяков, АВАР — Алексей Сухой.

Игру между «Спартаком» и «Родиной» будет судить 31-летний Михаил Плиско. ВАР — Роман Сафьян, АВАР — Артур Федоров.

1 сентября (вторник)

«Акрон» — «Локомотив»: судья — Павел Кукуян

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Александр Туркин; резервный судья — Антон Анопа; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Эдуард Малый.

«Факел» — «Краснодар»: судья — Игорь Капленков

Помощники судьи — Андрей Болотенков, Руслан Шекемов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Николай Иванов.

«Ростов» — ЦСКА: судья — Рафаэль Шафеев

Помощники судьи — Дмитрий Семенов, Михаил Иванов; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Антон Фролов; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Зуев.

2 сентября (среда)

«Оренбург» — «Рубин»: судья — Сергей Цыганок

Помощники судьи — Денис Березнов, Никита Матиеску; резервный судья — Артур Сагдиев; ВАР — Вера Опейкина; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.

«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): судья — Матвей Заика

Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ермилов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Александр Гончар.

«Балтика» — «Крылья Советов»: судья — Владимир Москалёв

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья — Олег Гусаков; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Игорь Писанко.

«Спартак» — «Родина»: судья — Михаил Плиско

Помощники судьи — Александр Богданов, Андрей Веретешкин; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Сергей Французов.

3 сентября (четверг)

«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: судья — Сергей Чебан

Помощники судьи — Денис Петров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Александр Гвардис.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
Читайте также
Погачар получил страшную травму с переломами и сошел с «Вуэльты»
Армия России ударила по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
Красно-белые просили девять пенальти, Угальде подарил Даку свой гол. Что произошло после матча «Спартак» - «Оренбург»
Бизнесмен Ермолаев обвинил Украину в затягивании расследования покушения
Кравцов заявил о сокращении списка заполняемых учителями документов
Популярное видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
ЭСК: судья правильно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Динамо» в кубковом матче
Президент 2DROTS Панасюк о поражении «Мурому»: «Пропустили нелепые голы после собственных ошибок»
Экс-тренер «Динамо» Гусев — об уходе из клуба: «Решение принимает руководство — их что-то не устроило»
«Динамо» из Санкт-Петербурга в серии пенальти победило вологодское «Динамо» в FONBET Кубке России
«Муром» разгромил 2DROTS в FONBET Кубке России
«Луки-Энергия» разгромил «Череповец» в кубковом матче
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ЭСК: судья правильно засчитал гол «Краснодара» в ворота «Динамо» в кубковом матче
Новости
RSS RSS
Все новости