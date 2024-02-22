Непомнящий: «В Корее был вполне понятный налог на легионеров»

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал возможное появление в РПЛ налога на легионеров.

«Я знаю об этой системе, но у меня нет своего понимания. Налог на легионеров в моей практике был, когда я работал в Южной Корее. Там был вполне понятный налог.

Что касается нас, я пока не совсем понимаю, но думаю, что каким-то образом клубы должны выплачивать или что-то такое. Но не знаю, как эти деньги будут использоваться, как они будут рассчитываться», – цитирует Непомнящего Metaratings.

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров будет рассмотрен в течение полугода.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч – за легионера младше 23 лет, 10 тысяч – за остальных.