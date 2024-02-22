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Сегодня, 22:54

ЦСКА арендовал иранского защитника Риванди с правом выкупа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Амирхоссейн Риванди.
Фото ФК ЦСКА

Иранский защитник Амирхоссейн Риванди на правах аренды перешел в ЦСКА.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа. Он будет выступать за ЦСКА под 96-м номером.

19-летний футболист проходил в молодежной команде армейцев стажировку в рамках партнерства с иранской академией КИА. После этого его пригласили на просмотр в основную команду, по итогам которого клуб подписал контракт с защитником.

8 марта Риванди исполнится 20 лет.

После 18 туров ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В РПЛ закрывается зимнее окно. Все сделки в режиме онлайн

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Амирхоссейн Риванди
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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