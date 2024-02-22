ЦСКА арендовал иранского защитника Риванди с правом выкупа

Иранский защитник Амирхоссейн Риванди на правах аренды перешел в ЦСКА.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа. Он будет выступать за ЦСКА под 96-м номером.

19-летний футболист проходил в молодежной команде армейцев стажировку в рамках партнерства с иранской академией КИА. После этого его пригласили на просмотр в основную команду, по итогам которого клуб подписал контракт с защитником.

8 марта Риванди исполнится 20 лет.

После 18 туров ЦСКА с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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