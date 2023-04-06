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Непомнящий: «Зенит» переиграет командой «Локомотив» и постарается изолировать Дзюбу»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о матче 22-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом»

«Дзюба будет стараться в матче «Зенита» и «Локомотива», но не факт, что ему удастся так же сыграть, как в предыдущих матчах. С одной стороны, манеру его игры знает Семак и защитники, которые будут против него играть. По моим ощущениям, «Зенит» просто переиграет командой и постарается изолировать Дзюбу. В этом случае, мне кажется, что и в этот раз фаворит — «Зенит», — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» в рамках 22-го тура РПЛ пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 51 очко. Железнодорожники идут на 11-й строчке, набрав 25 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-zenit-prosto-pereigraet-lokomotiv-komandoi-i-postaraetsya-izolirovat-dzyubu-241168/
Валерий Непомнящий
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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Ахмат – Урал
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