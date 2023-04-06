Защитник «Спартака» Джикия пропустит дерби с «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Георгий Джикия не успеет восстановиться к матчу 22-го тура РПЛ с «Динамо».

Футболист получил повреждение бедра 18 марта в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Позднее пресс-служба красно-белых сообщила, что срок восстановление защитника — три недели.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 8 апреля и начнется в 19.30 (мск).