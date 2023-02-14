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Сегодня, 18:54

Непомнящий: «Продление контракта означает, что «Спартак» и Абаскаль пока довольны друг другом»

Мария Гусева
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал решение «Спартака» продлить контракт с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Мне кажется, здесь ответ очевиден, — цитирует Betonmobile.ru Непомнящего. — Если работодатель доволен результатом и качеством игры, то почему бы не продлить контракт. Оценка работы Абаскаля? Если команда прогрессирует, то и качество работы можно признать удовлетворительным. Как говорится, смотрите на табло. Сейчас и обстановка, мне кажется, в команде благоприятная, да и вокруг команды все наладилось. Удержит ли новый контракт Абаскаля от ухода в европейский клуб? Не могу сказать. Кто знает его мысли, где бы он хотел работать. Мне кажется, продление контракта означает, что обе стороны пока довольны друг другом. Есть ли шансы у «Спартака» опередить «Зенит»? Я как-то высказывал свою позицию, что «Зенит» безальтернативно станет в очередной раз чемпионом, поэтому сейчас мне неприлично будет отказываться от своих слов. А «Спартак» будет бороться за позицию, на которой находится. Хотя в футболе все бывает».

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Betonmobile.ru
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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