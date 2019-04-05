Неманья Пейчинович: "Зенит" не показывает запредельный уровень"

Экс-защитник "Локомотива" Неманья Пейчинович перед матчем 22-го тура чемпионата России, в котором красно-зеленые сыграют с "Зенитом", отметил, что его бывшая команда сможет догнать сине-бело-голубых в турнирной таблице.

– Вижу по результатам, что "Зенит" не показывает запредельный уровень, – цитируют "Известия" Пейчиновича. – "Локомотив" потерял немало очков на старте сезона, но сейчас отставание от лидера не столь велико. И догнать питерцев вполне реально. Считаю, что у красно-зеленых состав гораздо лучше. Плюс в московской команде всегда семейная атмосфера. Поэтому думаю, "Локо" обыграет "Зенит", и это станет важным шагом к тому, чтобы второй год подряд завоевать титул чемпиона России.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)