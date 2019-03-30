16:40 | Футбол — РПЛ

Нелепая ошибка Глушакова и Гулиева в матче с "Ахматом". После нее "Спартак" пропустил

Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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"Ахмат" сравнял счет в домашнем матче 21-го тура премьер-лиги против "Спартака" на 9-й минуте. Ответный гол забил нападающий Беким Балай

Мяч влетел в ворота Александра Селихова после коллективной ошибки красно-белых. Голкипер неудачно сделал пас по центру, хавбеки Аяз Гулиев и Денис Глушаков столкнулись при попытке его приема. Мяч подхватил полузащитник Раванелли, который быстро отдал его Балаю.

 

Ахмат - Спартак

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Победой "Спартака"
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