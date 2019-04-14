"Не стоит плакаться, чтобы нас жалели. Мы – мужчины". Дюпин - о задержках зарплаты в "Анжи"

Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин перед игрой 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" в интервью "СЭ" рассказал о предстоящем поединке и задержках зарплаты.

– В итоге вы остались в "Анжи", где, по словам главного тренера, игроки уже 8 месяцев не получают зарплату. Откуда же вы черпаете мотивацию?

– Ситуация, конечно, сложная... Может быть, кто-то на моем месте поступил бы по-другому. Например, уехал бы от безвыходности в ФНЛ и получал бы стабильно зарплату.

– Но это не ваш случай?

– Многие – да почти все – в команде на сборе решили, что мы остаемся и играем здесь за свое будущее. Нужно же дальше трудоустраиваться. А в премьер-лиге ты на виду у топовых клубов. Есть шанс себя показать и получить в дальнейшем предложение. Наверное, вот это нас и мотивирует.

– Играть за свое имя и на перспективу?

– Да. Но нельзя забывать и про болельщиков. "Анжи" – единственная команда в регионе. Как я понял, людям здесь особо некуда сходить. Для многих футбол – чуть ли ни единственное развлечение. На стадионе можно получить эмоции. А если бы мы все бросили, разбежались? Тогда интрига бы умерла. Дагестан остался бы без футбола. Так что мы доделаем свое дело. Осталось 8 матчей. Вот добьем их – и с высоко поднятой головой пойдем дальше.

– Но как сейчас кормить семью?

– Не стоит плакаться, чтобы нас жалели. Мы – мужчины. Да, сейчас непросто. Но, думаю, все справятся и вылезут из этой ситуации. Неохота раздувать: вот, нам не платят, что делать… Зачем об этом говорить? (Виталий Айрапетов)

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