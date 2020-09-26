«Не слышал, что вопрос закрыт». Семак о Кузяеве

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем полузащитника Далера Кузяева, который пока не заключил контракт ни с одним клубом.

— Есть ли вероятность, что Кузяев будет играть в «Зените»? Или вопрос закрыт?

— Не знаю. Не слышал о том, что вопрос закрыт. Он знает и позицию руководства, и мою. Мы хотели бы его видеть. Но, думаю, он решит то, что подходит ему лучше всего. Решение за ним. Пока я не слышал официального заявления о подписании контракта с кем-либо. (Гоша Чернов)