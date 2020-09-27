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«Не особо хотели менять состав». Карпин — о выборе игроком на матч с «Арсеналом»

13:36
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» рассказал о выборе состава.

«Не хотели особо менять состав, те люди, которые играли в четверг, мне кажется, должны и хотят реабилитироваться, показать другую игру. Поэтому состав в целом тот же. По медицинским показателям Еременко в запасе, выйдет на замену — посмотрим. И поменяли вратаря, потому что психологическая нагрузка для вратарей высокая», — сказал Карпин в интервью клубной пресс-службе.

Матч «Арсенал» — «Ростов» состоится в воскресенье. Начало — в 14.00 (мск).

Дополнительная информация:

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13870

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