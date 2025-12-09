Источник: Черчесов, Тедеев и Талалаев — кандидаты на должность главного тренера «Динамо»

Консультативный совет «Динамо» представил свой список потенциальных главных тренеров команды. В него вошли Станислав Черчесов, Заур Тедеев и Андрей Талалаев, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, своих кандидатов еще может представить спортивный директор Желько Бувач.

В ближайшее время пройдет совет директоров, на котором будет принято решение, утвердит ли клуб Ролана Гусева в должности главного тренера или же назначит другого специалиста.

В первом круге РПЛ «Динамо» возглавлял Валерий Карпин. 17 ноября он объявил об уходе с поста главного тренера команды. Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых был назначен Гусев.

После 18 туров «Динамо» набрало 21 очко и идет на 10 месте в турнирной таблице РПЛ.