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Наяир Тикнизян считает, что он допустил детскую ошибку в матче с «Краснодаром»

22:15
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Полузащитник ЦСКА Наяир Тикнизян поделился впечатлениями после матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» (3:1). Он отметил, что допустил ошибку в этой игре.

«Сегодня была одна из лучших игр за последние два месяца. Не могу не отметить результативную ошибку, которую совершил в первом тайме, но спасибо ребятам за поддержку. И у нас получилось вытащить игру. Всех с победой!

Было давление, Виктор Михайлович (Гончаренко — Прим. «СЭ») такое пропагандировал и у нас. Но я допустил детскую ошибку, она полностью на моих плечах. Хорошо, что мы выиграли. Гол вселил уверенность всей команде. Я подошел к Ивице (Оличу — Прим. «СЭ»), он меня подкорректировал, как действовать в таких моментах.

Интерес «Локомотива»? Могу сказать, что впереди важная игра с «Динамо», больше я ни о чем не думаю. Не обращаю внимание на слухи, разговоры и прочее. Сейчас нам нужно победить «Динамо».

В составе победителей отличились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Марио Фернандес.

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