Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рахимич: «Олич хочет видеть меня в ЦСКА»

22:10
Теги:

Экс-футболист ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в команду в качестве тренера.

«У нас с Ивицей на эту тему разговоров не было. Мы разговариваем как друзья, я иногда помогаю ему. Конечно, Олич хочет видеть меня в ЦСКА. Он это сам говорит. Как будет на самом деле — посмотрим. Я не могу быть против такого поворота событий. Я 20 лет в ЦСКА», — сказал Рахимич «СЭ».

Также Рахимич считает, что по работе Олича в ЦСКА пока рано делать выводы.

«Сейчас тяжело делать выводы по работе Олича. Очень маленький срок прошел. За это время тяжело что-то изменить. Эта та команда, которая была при Гончаренко. Нужно дать Оличу больше времени», — сказал Рахимич «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер ЦСКА Ивица Олич заинтересован в приглашении Рахимича в тренерский штаб команды в качестве ассистента тренера.

(Владимир Пушкарев)

Читайте также

ЦСКА — «Краснодар», все голы матча, видео, обзор, 29-й тур чемпионата России
Представитель марша в честь СС «Галичина» анонсировал шествие в Москве
Видео: как Илон Маск устроил вторжение инопланетян в США
Троих мужчин унесло течением реки в Адыгее

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд