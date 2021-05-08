Рахимич: «Олич хочет видеть меня в ЦСКА»

Экс-футболист ЦСКА Элвер Рахимич прокомментировал информацию о своем возможном возвращении в команду в качестве тренера.

«У нас с Ивицей на эту тему разговоров не было. Мы разговариваем как друзья, я иногда помогаю ему. Конечно, Олич хочет видеть меня в ЦСКА. Он это сам говорит. Как будет на самом деле — посмотрим. Я не могу быть против такого поворота событий. Я 20 лет в ЦСКА», — сказал Рахимич «СЭ».

Также Рахимич считает, что по работе Олича в ЦСКА пока рано делать выводы.

«Сейчас тяжело делать выводы по работе Олича. Очень маленький срок прошел. За это время тяжело что-то изменить. Эта та команда, которая была при Гончаренко. Нужно дать Оличу больше времени», — сказал Рахимич «СЭ».

Ранее СМИ сообщали, что главный тренер ЦСКА Ивица Олич заинтересован в приглашении Рахимича в тренерский штаб команды в качестве ассистента тренера.

(Владимир Пушкарев)