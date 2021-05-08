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Дмитрий Парфенов о матче с «Рубином»: «В один момент все перевернулось непонятными решениями»

22:26
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфенов дал понять, что он недоволен судейством матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России против «Рубина» (2:4).

Сейчас кто-то подумает что мы ищем оправдания, но есть объективные вещи, которые реально повлияли на результат, — цитируют специалиста «Тульские новости» 8 мая. — Правильно играли, забили прекрасные голы, еще имели возможность. В один момент все перевернулось непонятными решениями. Вернее, для меня понятными, потому что я понимал все с первых минут. Я играл в футбол, знаю, о чем говорю. Не мой стиль оправдываться.

Соперник получил преимущество на одного футболиста, плюс сразу забил мяч. Конечно, они хотели сравнять счет, повести игру. Но если посмотреть, на Беляеве было нарушение. С ЦСКА у нас было удаление игрока в таком эпизоде, мы играли вдесятером. Мне кажется, все моменты видны на ладони.

Мы готовились играть в равных составах, не с такими чудесами. Пока справлялись в равных составах, могли довести матч до победы. Потом стало тяжело. Удар неприятный, как и в любом проигранном матче. Больше психологом приходится работать. Но это часть нашей профессии. Непростой промежуток, с ним надо справляться любыми путями».

«Арсенал» вел 2:0, но после удаления Сергея Ткачева на 52-й минуте пропустил четыре мяча. Главным арбитром матча был Кирилл Левников.

Арсенал Т — Рубин

 

Дополнительная информация:

https://newstula.ru/fn_712990.html

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