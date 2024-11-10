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Сегодня, 12:57

Наумову не понравилась игра «Локомотива» в матче с «Факелом»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» победу железнодорожников над «Факелом» (2:1) в матче 15-го тура РПЛ.

«Факел» боролся и заслуживал, по крайней мере, ничью в этой игре. Что касается «Локомотива», мне совершенно не понравилась игра команды. Да, результат порадовал, но игра — нет.

Очень много ошибок допускал «Локомотив» в середине поля — 3-4 передачи и сразу ошибка. Также абсолютно выпал из игры Тикнизян, который все никак не может набрать кондиций прошлого сезона. Все могло придти к потере очков в этом матче, но, благо, повезло, что все же был назначен второй пенальти и «Локомотив» вырвал победу», — сказал Наумов «СЭ».

Экс-президент клуба также прокомментировал второй назначенный в ворота «Факела» пенальти. В том моменте защитник гостей Игорь Калинин, находясь в штрафной площади, отразил плечом удар футболиста столичного клуба. Арбитр ВАР посчитал, что футболист «Факела» сыграл рукой.

«Мне кажется, что второй пенальти был бесспорен. Когда на видеоповторе показывали этот момент, мы увидели, что игрок «Факела» промазал головой по мячу, и он отскочил ему в плечо. Конечно, это было неумышленно, и судья явно внимательно разобрал этот момент. И он все же понял, что ничего не оставалось делать, кроме как показать на точку», — сказал Наумов «СЭ».

«Локомотив» набрал 34 очка и вышел на 2-е место в турнирной таблице РПЛ после 15 матчей. Московская команда продлила беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. «Факел» с 12 баллами идет на 14-й позиции.

Денис Сафронов

ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
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9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
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Ростов – Химки
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Динамо – Пари НН
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Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
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Рубин – Краснодар
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