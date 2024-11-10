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Защитник «Акрона» Эсковал: «Будет очень сложный матч, фаворитом заслуженно считают «Спартак»

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Защитник «Акрона» Родригу Эсковал поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в 15-м туре РПЛ.

«Это будет очень сложный матч, фаворитом заслуженно считают «Спартак», потому что это российский топ-клуб. К сожалению, пока нам не удавалось забирать очки у лидеров чемпионата, тех, кто бьется за призовые места в РПЛ. Но все ребята в команде горят тем, чтобы изменить эту парадигму. Будем готовиться, настраиваться, и сделать все возможное, чтобы наконец-то набрать очки в матче с топ-клубом. Мне кажется, мы до этого уже доросли.

В «Спартаке» собраны очень качественный футболисты. Тот же Бонгонда — один из лучших дриблеров в чемпионате России, он все время ищет свободное пространство. Безусловно, линия атаки у красно-белых одна из лучших в лиге, тем не менее нам нужно обращаться внимание на нашу игру и отталкиваться от нее», — сказал Эсковал «ВсеПроСпорт».

Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Владимир Хубулов (&laquo;Акрон&raquo;). «Спартак» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча

Матч 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Акроном» состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 10 ноября. Начало — в 15.15 мск.

Источник: ВсеПроСпорт
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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Локомотив – Факел
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9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 2 : 1
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Ростов – Химки
 3 : 1
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
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10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
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Рубин – Краснодар
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