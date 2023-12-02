Наумов: «Надеюсь, «Локомотив» мобилизуется без Баринова и даст бой «Зениту»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом». Он считает, что ситуация с отстранением капитана красно-зеленых Дмитрия Баринова придаст стимул московской команде.

«В этом матче все против «Локомотива». Во-первых, «Зенит» потерпел поражение в Кубке, а дважды подряд команда редко проигрывает. Во-вторых, «Локомотив» будет без Баринова. Я уже отмечал, что дисквалификация Баринова — это неправильно. Можно было дать условно, ничего такого он не совершил, а болельщиков не лишили бы интриги этого матча. А так «Локо» ослаб. Все же Баринов — капитан, держит опорную зону... Но, что сделано — то сделано. Может быть, «Локомотив» это, наоборот, как-то стимулирует. Думаю, игра все равно будет интересной. Много голов точно не будет. Скорее всего, либо ничья 1:1, либо кто-то выиграет 1:0. Но я надеюсь, что «Локо» даст бой «Зениту» — тем более, дома, при своих болельщиках. Но надо мобилизоваться и дать бой», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.