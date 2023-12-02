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Сегодня, 17:41

Наумов: «Надеюсь, «Локомотив» мобилизуется без Баринова и даст бой «Зениту»

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между железнодорожниками и «Зенитом». Он считает, что ситуация с отстранением капитана красно-зеленых Дмитрия Баринова придаст стимул московской команде.

«В этом матче все против «Локомотива». Во-первых, «Зенит» потерпел поражение в Кубке, а дважды подряд команда редко проигрывает. Во-вторых, «Локомотив» будет без Баринова. Я уже отмечал, что дисквалификация Баринова — это неправильно. Можно было дать условно, ничего такого он не совершил, а болельщиков не лишили бы интриги этого матча. А так «Локо» ослаб. Все же Баринов — капитан, держит опорную зону... Но, что сделано — то сделано. Может быть, «Локомотив» это, наоборот, как-то стимулирует. Думаю, игра все равно будет интересной. Много голов точно не будет. Скорее всего, либо ничья 1:1, либо кто-то выиграет 1:0. Но я надеюсь, что «Локо» даст бой «Зениту» — тем более, дома, при своих болельщиках. Но надо мобилизоваться и дать бой», — приводит «РБ Спорт» слова Наумова.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-lokomotivu-tri-ochka-nuzhny-kak-vozduh-nadeyus-komanda-mobilizuetsya-bez-barinova-i-dast-boj-zenitu/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
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Динамо – Рубин
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