Масалитин — о зарплате Промеса в 3,5 миллиона евро: «Спартак» знает его цену, значит, он достоин»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о том, оправдана ли зарплата форварда Квинси Промеса в московском клубе.

Ранее стало известно, что контракт нападающего с красно-белыми автоматически продлился до лета 2025 года. Зарплата игрока по-прежнему составит 3,5 миллиона евро в год.

«Здесь договариваются две стороны, правильно? Если бы «Спартак» его условия не устраивали, значит, контракт не был бы подписан. «Спартак» пошел на эти условия, значит, «Спартак» знает его цену и продлил контракт. Руководство «Спартака» решает, достоин он таких денег или нет. Если контракт подписан, значит, достоин. По рукам ударили, налоги платятся, все официально», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб. Всего на счету нидерландского нападающего 233 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.