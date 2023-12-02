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Масалитин — о зарплате Промеса в 3,5 миллиона евро: «Спартак» знает его цену, значит, он достоин»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением о том, оправдана ли зарплата форварда Квинси Промеса в московском клубе.

Ранее стало известно, что контракт нападающего с красно-белыми автоматически продлился до лета 2025 года. Зарплата игрока по-прежнему составит 3,5 миллиона евро в год.

«Здесь договариваются две стороны, правильно? Если бы «Спартак» его условия не устраивали, значит, контракт не был бы подписан. «Спартак» пошел на эти условия, значит, «Спартак» знает его цену и продлил контракт. Руководство «Спартака» решает, достоин он таких денег или нет. Если контракт подписан, значит, достоин. По рукам ударили, налоги платятся, все официально», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го он вернулся в московский клуб. Всего на счету нидерландского нападающего 233 матча за красно-белых, в которых он отметился 113 голами и 59 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-o-zarplate-promesa-v-3-5-mln-evro-spartak-znaet-ego-cenu-znachit-on-dostoin-311244/
Валерий Масалитин
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
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 0 : 0
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