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Лепехин считает, что «Зениту» надо расставаться с Ренаном

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал новость о возможном уходе защитника Роберта Ренана из петербургской команды.

Ранее Time do Povo сообщило, что европейский клуб готов заплатить сине-бело-голубым за футболиста 25 миллионов евро. Однако председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал слухами эту информацию.

— Вы согласны, что «Зениту» надо с ним расставаться?

— Конечно, он же не играет. На такие вопросы отвечает главный тренер. Если Ренан у Семака пятый выбор на позицию центрального защитника, смысл его тогда держать? — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

— Вас удивило, что Ренан так сдал?

— Не буду его оценивать. Нужно, чтобы он хотя бы пару сезонов отыграл. Судя по тому, что Ренан не играет, его уже оценили в клубе.

Ренан выступает в «Зените» с января 2023 года. За клуб из Санкт-Петербурга бразильский защитник провел 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-zenitu-nado-rasstavat-sya-s-renanom-ego-mozhno-prodat-za-25-mln-evro/
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
Роберт Ренан
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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