Наумов назвал правильным решение «Локомотива» не продлевать контракт с Дзюбой
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал «СЭ» новость об уходе нападающего Артема Дзюбы из московской команды.
«Это было ожидаемо. Мы давно говорили, что Дзюба покинет «Локомотив». Решение правильное. Надо хорошо попрощаться, сказать Дзюбе спасибо, он свою роль выполнил. «Локомотив» поступает резонно, что отказывается от его услуг. Он был не готов к этому сезону. Есть прогрессирующий Сулейманов на замене. Атака «Локомотива» не пострадает после ухода Дзюбы. Галактионов перешел на новую схему. Он использует маленьких нападающих», — сказал Дзюба «СЭ».
35-летний Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона-2022/23. В мае того же года он продлил соглашение с железнодорожниками до лета 2024-го с возможностью пролонгации еще на один сезон.
За это время Дзюба сыграл за «Локомотив» 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач. Также он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4