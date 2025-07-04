Вратарь Янович перешел из «Рубина» в «Тюмень»

«Рубин» объявил об уходе вратаря Никиты Яновича. Он продолжит карьеру в «Тюмени».

При этом за «Рубином» сохраняется право приоритетного выкупа футболиста.

В сезоне-2024/25 Янович играл за «Нефтехимик» на правах аренды. В 25 матчах он пропустил 28 голов, в 7 матчах сыграл на ноль.

Также вратарь выступал за «Рубин-2», ставропольское «Динамо» и «Рязань».

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 350 тысяч евро.