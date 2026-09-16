Бородавко рассказал, что в Италии замечательно приняли лыжников из России и ждут их возвращения

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал об отношении к российским лыжникам на сборах в Италии.

Группа 65-летнего специалиста, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, провела предсезонный сбор в итальянском Монте-Бондоне. 16 сентября команда должна вернуться в Москву.

«Мы на протяжении многих лет проводим тут летнюю подготовку. Все хорошо, отношение хорошее, принимают замечательно, каких-то провокационных вопросов или лозунгов нет. Все доброжелательны и ждут нашего участия в Кубке мира», — приводит РИА Новости слова Бородавко.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о допуске спортсменов из России к международным соревнованиям в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. В федерации также заявили о намерении повторно проверить россиян, чьи заявки на получение нейтрального статуса были отклонены.