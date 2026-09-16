Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки
Тренер Юрий Бородавко рассказал, что в Италии замечательно приняли лыжников из России и ждут их возвращения

Бородавко рассказал, что в Италии замечательно приняли лыжников из России и ждут их возвращения

Алина Савинова

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал об отношении к российским лыжникам на сборах в Италии.

Группа 65-летнего специалиста, включая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, провела предсезонный сбор в итальянском Монте-Бондоне. 16 сентября команда должна вернуться в Москву.

«Мы на протяжении многих лет проводим тут летнюю подготовку. Все хорошо, отношение хорошее, принимают замечательно, каких-то провокационных вопросов или лозунгов нет. Все доброжелательны и ждут нашего участия в Кубке мира», — приводит РИА Новости слова Бородавко.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о допуске спортсменов из России к международным соревнованиям в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. В федерации также заявили о намерении повторно проверить россиян, чьи заявки на получение нейтрального статуса были отклонены.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Юрий Бородавко
Читайте также
Барко выйдет и забьет, а красно-белые устоят второй «сухой» разгром подряд. На что ставить в матче «Спартак» - «Факел»
В ФИПИ назвали частые орфографические ошибки участников ЕГЭ-2026
Во Франции прошли протесты против экономической и социальной политики Макрона
Отдайте Сафонову звание лучшего вратаря мира! Матвей снова тащит «ПСЖ»
Сын Мальдини попал в ДТП. В Италии пишут, что он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
В восьми регионах России зафиксировали случаи нападения медведей на людей
Популярное видео
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Овечкин заявил, что чувствует себя дурачком после разговоров о возвращении сборной России
Губерниев — о заявлении президента IBU Далина: «Он палец о палец не ударил, чтобы нас вернули»
Конгресс IBU не планирует допускать россиян. Почему в биатлоне так сопротивляются нашему возвращению?
Дегтярев поздравил Союз тхэквондо России с разрешением World Taekwondo проводить соревнования в нашей стране
Журова считает, что Всемирная федерация тхэквондо соскучилась по проведению соревнований в России
Всемирная федерация тхэквондо сняла ограничения на проведение соревнований в России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер Бородавко: «Большунов, скорее всего, выступит на летнем чемпионате России»
Новости
RSS RSS
Все новости