«Настоящая мужская дружба». Комбаров ответил Глушакову

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров опубликовал в своем Instagram фотографию с хавбеком «Ахмата» Денисом Глушаковым. Ранее после матча 10-го тура чемпионата России между самарцами и грозненцами (1:1) 32-летний полузащитник выложил такую же фотографию у себя в аккаунте.

— Расстояние, города, трудные времена и даже цвет формы не имеют значение, когда есть настоящая мужская дружба! — подписал фото Комбаров.

Глушаков и Комбаров ранее выступал за «Спартак». Денис играл за красно-белых с 2013 по 2019-й год, Дмитрий — с 2010-го по 2019-й.