Нашумевшая шаурма на матче "Енисей" – "Рубин". Полная версия видео

Официальный Твиттер "Енисея" опубликовал полную версию видео, которое было показано во время срыва трансляции матча 21-го тура премьер-лиги против "Рубина" (1:1) из-за технических проблем.

– По вашим просьбам – представляем полную версию! – написал "Енисей".

Напомним, что проблемы с трансляцией возникли во время первого тайма. Картинка из Красноярска пропала, телеканал "Матч Премьер" около 20 минут по кругу показывал записанные до стартового свистка кадры со зрителями на трибунах стадиона "Центральный". После этого трансляция была прервана и в эфир вывели студию.

"Помехи сигнала произошли за пределами Советского Союза". Лучшее в соцсетях о срыве трансляции игры "Енисей" - "Рубин"