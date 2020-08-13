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«Нас лишили победы». Ларссон — о скандальном пенальти в матче «Спартак» — «Сочи»

11:55
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи». Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи». Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о работе арбитров в скандальном матче 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России с «Сочи» (2:2). Напомним, что арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота красно-белых на 88-й минуте, который помог гостям сравнять счет.

Позже в РФС заявили, что решение назначить этот 11-метровый было ошибочным.

Игроки &laquo;Спартака&raquo;.«Спартак» остается. Проблема — тоже

— Обычно не говорю про судей, но тут все очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота, — цитирует форварда пресс-служба «Спартака». — Честно говоря, такого пенальти, как второй, раньше не видел. Когда посмотрел повтор, то был в шоке. Как за такое можно назначить пенальти?!

Папа тоже не любит говорить про судей, но в этот раз не скрывал удивления. А меня поздравил с голом, похвалил.

Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше еще в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут. Важно не зацикливаться на неудаче.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-13-dzhordan_larsson_mechtayu_zabit_za_spartak_chempionskiy_gol/

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«Спартак» — «Сочи»: были ли два пенальти в ворота красно-белых?
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