Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон высказался о работе арбитров в скандальном матче 1-го тура Тинькофф-Чемпионата России с «Сочи» (2:2). Напомним, что арбитр Василий Казарцев назначил пенальти в ворота красно-белых на 88-й минуте, который помог гостям сравнять счет.

Позже в РФС заявили, что решение назначить этот 11-метровый было ошибочным.

— Обычно не говорю про судей, но тут все очевидно. Нас лишили победы, поставили два странных пенальти в наши ворота, — цитирует форварда пресс-служба «Спартака». — Честно говоря, такого пенальти, как второй, раньше не видел. Когда посмотрел повтор, то был в шоке. Как за такое можно назначить пенальти?!

Папа тоже не любит говорить про судей, но в этот раз не скрывал удивления. А меня поздравил с голом, похвалил.

Конечно, мы и сами виноваты: должны были забивать больше еще в первом тайме. На следующее утро после матча тренер сказал именно об этом. Продолжаем работать, победы придут. Важно не зацикливаться на неудаче.