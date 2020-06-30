Нарушивший социальную дистанцию Азмун полетел с «Зенитом» на матч против «Тамбова»

Как стало известно «СЭ», форвард «Зенита» Сердар Азмун вылетел в Нижний Новгород вместе с командой на матч 25-го тура РПЛ с «Тамбовом». Встреча пройдет 1 июля.

После возвращения в Санкт-Петербург пройдут все разбирательства по поводу того, что вчера 25-летний Азмун посетил ресторан в компании Миланы Тюльпановой, бывшей супруги Александра Кержакова. Вместе с девушкой также присутствовал ее сын Артемий.

В клубе негативно отреагировали на этот поступок иранского футболиста.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал Азмуна на 40 тысяч рублей за повторное нарушение регламента возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата. Также питерский клуб сообщил о намерении применить санкции к своему игроку.

В соцсетях появились фотографии форвард «Зенита» и футболиста «Крыльев Советов» Сафаа Хади, сделанные перед субботнем матчем на стадионе в Санкт-Петербурге. На кадрах футболисты не соблюдают социальную дистанцию.

В сезоне-2019/20 Азмун провел 31 матч за «Зенит», забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.