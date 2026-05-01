Лещенко о матче «Локомотив» — «Динамо»: «Это всегда хорошее противостояние»

Народный артист России Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо».

«Мотивация есть у обеих команд, хотя у «Динамо», конечно, поменьше. Все равно, это всегда хорошее противостояние. Просто будем получать удовольствие от футбола. Что касается готовности команд, думаю, что в конце сезона уже все накатано. Рад за «Динамо», что многие игроки выздоровели: и Чавес, и Глебов появились в команде. Мне кажется, «Динамо» на ходу, «Локомотив» тоже довольно мотивирован. Надеюсь, что будет боевая и бесконфликтная игра», — сказал Лещенко «СЭ».

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 28-м туре чемпионата России в пятницу, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

(Давид Петросян)

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