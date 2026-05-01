«Крылья Советов» — «Спартак»: где смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в чемпионате России 1 мая

«Крылья Советов» и «Спартак» сыграют в 28-м туре РПЛ в пятницу, 1 мая. Матч в Самаре на стадионе «Самара Арене» начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самарцев и спартаковцев.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

Ключевые события и результат игры «Крылья Советов» — «Спартак» вы можете также изучать в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Игру «Крылья Советов» — «Спартак» в прямом эфире показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 16.55 мск, за пять минут до игры.

В 27 турах чемпионата России «Крылья Советов» набрали 26 очков и занимали 13-е место, у «Спартака» 48 очков и четвертая строчка в таблице.

Предыдущим соперником самарцев был «Локомотив» (2:0), а красно-белые обыграли «Пари НН» (2:1).

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, фото и видео